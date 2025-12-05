Gamereactors Julekalender 2025: 5. desember

HQ

Her i kalenderen gir vi bort ganske mye kult utstyr, og det meste du kan vinne hører hjemme innenfor de trygge rammene i hjemmet ditt. Men selvfølgelig finnes det også dingser som bidrar til å ... vel, holde disse rammene trygge.

I dag ønsker vi velkommen Eufy, som tidligere har imponert med sitt ganske omfattende sikkerhetsutstyr. Mer spesifikt to C35-kameraer med tilhørende hub. Det er ingen månedlig abonnement her, ingen ekstra betaling. Du får AI-gjenkjenning, IP67-sertifisering, oppladbare batterier og 1 TB lokal lagring av materiale i små, fine pakker

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Har du allerede noe "smart" sikkerhetsutstyr hjemme, og hvordan har din opplevelse vært med det?