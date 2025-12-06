Gamereactors Julekalender 2025: 6. desember

HQ

De siste årene har vi sagt at det ikke er like mye plass til faktiske spill som det pleide å være, og det står vi ved. I en verden der mange spill er tilgjengelige via abonnementstjenester har de ikke helt samme verdi, men det betyr absolutt ikke at det ikke er rom for et unntak nå og da.

Dagens giveaway handler om 2K, og mer spesifikt det ganske kule året de har hatt som utgiver. Derfor gir vi bort eksemplarer av Borderlands 4 - Super Deluxe, Mafia: The Old Country - Deluxe Edition, Civilization VII - Founders Edition og NBA 2K26 - Leave No Doubt Edition for hvilken som helst plattform du ønsker.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvilket 2K-utviklet (eller publisert) spill liker du best, og hvorfor?