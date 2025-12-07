Gamereactors Julekalender 2025: 7. desember

HQ

Hvis du er en fan av både førsteklasses lyd og ikonisk motorsportdesign er denne premien midt i blinken for deg. Du kan vinne et sett med Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition, som kombinerer førsteklasses byggekvalitet, aktiv støydemping og McLarens signatur papaya-aksenter. Og som om ikke det var nok, er det også en rekke offisielle McLaren-varer inkludert - deriblant en ryggsekk, et badehåndkle og flere stilige godbiter.

Og det er faktisk spesielt betimelig at vi åpner akkurat denne luken i dag, ettersom Lando Norris for tiden leder F1 og skal kjøre racing i Abu Dhabi klokken 14.00. Hvordan vil tabellen stå når støvet har lagt seg?

Uansett er mange i redaksjonen ganske glade i McLarens-design, og du kan vinne denne ganske kule pakken.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne sette sammen ditt eget F1-lag bestående av kjendiser, hvilke to ville du inkludert, og hvorfor dem?