Gamereactors Julekalender 2025: 8. desember

Vi har generelt vært ganske fornøyde med Motorola her i redaksjonen. Det virker som de virkelig har funnet veien de siste fem årene takket være den fortsatt solide Razer-serien, og en rekke andre bevisst prisede og effektive modeller. Og så er det resten av økosystemet.

Det er det vi fokuserer på i dag, for nå deler vi ut et par Motorola Moto Buds Loop, deres åpne in-ear-hodetelefoner med funksjoner som CrystalTalkAI, 12 mm drivere uten jern som (angivelig) forbedrer lyden, og med et unikt design som gjør dem mer komfortable å bevege seg rundt med.

Vi slenger også inn et par Moto Tags, Motorolas AirTag-konkurrent som benytter seg av Googles Find My Device-nettverk.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvilken smarttelefon (og vi mener smart - altså ikke gamle "dumme" telefoner) er din favoritt, og hvorfor?