Gamereactors Julekalender 2025: 9. desember

HQ

Denne gangen handler alt om helse - på en måte, for med en god blender kan du blende hva som helst, hvor som helst. Vi synes imidlertid at uansett hva, er det smart å ha et sentralt, allsidig verktøy på kjøkkenet.

Derfor gir vi bort en Nutribullet Pro 900 McLaren, som kombinerer Nutribullets solide blendeegenskaper med et design som ville fått enhver racerfører til å nikke samtykkende. Med sine 900 watt, høye turtall og ikoniske McLaren-utseende får du en blender som både ser rask ut og jobber raskt - noe som alle spillere setter pris på.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du har eller skulle hatt din helt egen "signature smoothie", hva skulle være i den - og hvilket McLaren-inspirert navn ville du gitt den?