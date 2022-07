Gamereactors sommerkonkurranser: Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

HQ

Det er fredag og det betyr at vi setter i gang en ny sommerkonkurranse her på Gamereactor. I denne kan du vinne den store Dawn of Ragnarök-utvidelsen til Assassin's Creed Valhalla. Vi har tre stk koder til hver plattform (Xbox, PC, PlayStation) og skal altså velge totalt ni vinnere av denne konkurransen. Merk at du trenger grunnspillet for å nyte denne utvidelsen.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende i kommentarfeltet:

Hvilken snikmorder er din favoritt i hele Assassin's Creed-serien og hvorfor?

NB: Skriv i samme kommentar hvilken plattform du ønsker utvidelsen til.

Lykke til!