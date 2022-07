Gamereactors sommerkonkurranser: Elden Ring

Til tross for at FromSoftware vanligvis gir oss veldig gode spill er de sannelig raske også. Det tok bare ett år mellom Dark Souls II og Bloodborne, ett år mellom...

Elden Ring-kartet har faktisk blitt endret en smule med hver store patch

den 19 mai 2022 klokken 15:49 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det er ikke uvanlig i spillverden at alle forandringer som skjer via oppdateringer ikke alltid dokumenteres av utviklerne. I mange tilfeller er det gjort bevisst for at...