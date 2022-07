HQ

Det er onsdag og tid for en ny sommerkonkurranse her på Gamereactor. Denne gangen er premien et fysisk eksemplar av Mario Strikers: Battle League Football til Switch samt et skjerf. Premien er gitt av Bergsala/Nintendo Norge.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken karakter fra Super Mario-universet er din absolutte favoritt og hvorfor?

Lykke til!