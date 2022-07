Gamereactors sommerkonkurranser: Pokémon TCG

HQ

Det er onsdag og tid for en ny sommerkonkurranse her på Gamereactor. Dagens premie er fem stk Pokémon TCG: Astral Radiance-boosterpakker. Astral Radiance er et ganske populært sett med mange stilige kort - du kan se alle her. Klarer du å få Origin Forme Dialga? Kanskje er du heldig med akkurat disse pakkene!

For muligheten til å vinne må du svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvis du som i spillene skulle satt opp et team på seks pokémon, hvilke ville du valgt og hvorfor?

Lykke til!

Vi trekker vinnerne av alle sommerkonkurransene i begynnelsen av august, så det er bare å delta på tidligere konkurranser også. Vinnerne annonseres i en egen nyhetssak og kontaktes via PM her på siden (du får en notifikasjon på profilbildet ditt øverst til høyre).