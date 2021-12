Gamereactors store julekalender 2021: Luke 10

HQ

Det er en ny dag og tid for å åpne den tiende luken! I dag kan skal vi dele ut to koder til Call of the Sea på Xbox. I Call of the Sea spiller vi som Norah som har krysset havet for å finne hennes savnede ektemann og befinner seg nå på et frodig øyparadis - et navnløst, glemt sted oversådd med restene av en tapt sivilisasjon. Sjekk ut traileren øverst.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvis du skulle ende opp strandet på en øde øy, og kun få ha med deg ett spill, hvilket ville du valgt og hvorfor?

Vi trekker to vinnere. Lykke til!