Gamereactors store julekalender 2021: Luke 11

HQ

Vi er godt i gang med årets julekalender og åpner nå den ellevte luken. I dag har vi en kanskje litt uvanlig premie, for denne gangen skal vi dele ut et Osmo Creative Starter Kit. Dette er designet for barn i alderen 4-10 år og er laget for å bygge opp barnets kreativitet og kommunikasjonsevner mens det fremmer endeløs fantasi. Du kan lese mer om det via linken ovenfor. Premien har en verdi på 1099 kroner.

Alt du trenger å gjøre for å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill synes du er det perfekte spillet å spille i julen med hele familien?

Merk at du trenger en iPad for å bruke settet. Det er kompatibelt med følgende modeller: iPad 2, iPad (3., 4., 5., 6. og 7. generasjon) iPad Mini (Mini 2, 3, 4, 5 og 6) iPad Air (2 og 3), iPad Pro 9,7-tommers og 10,5-tommers.

Lykke til!