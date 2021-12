Gamereactors store julekalender 2021: Luke 14

HQ

Vi er allerede to uker inn i årets julekalender og det er tid for å åpne den 14. luken. I dagens luke kan du vinne et Roccat Magma-tastatur. Dette er et solid gamingtastatur for de som ønsker et tastatur for konkurranse-gaming. Det byr blant annet på stille Membrane-taster, 5-soners bakgrunnsbelysning, avtakbar håndflatestøtte, halvgjennomsiktig topplate, ROCCAT Easy-Shift[+]®-teknologi, AIMO-belysningsmotor og Anti-Ghosting-teknologi. Les mer om tastaturet via lenken ovenfor.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dagens premie er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Om du kunne kaste et valgfritt spill ned i en vulkan, hvilket spill hadde du valgt?

