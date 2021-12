Gamereactors store julekalender 2021: Luke 15

HQ

Det er en ny dag og tid for å åpne den 15. luken i årets julekalender. I dag kan du vinne et Osmo Coding Starter Kit. Kjenner du et barn med en fremtidig spilldesigner i seg? Da er dette den perfekte gaven! Coding Starter Kit er designet for barn i alderen 5 til 10 og kombinerer underholdning og læring av nyttige ferdigheter. Velg ett av tre spill og la barna tilegne seg grunnleggende kodingsferdigheter samtidig som de har det gøy. Premien har en verdi på 1399 kroner.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dagens luke er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken spillutvikler er din favoritt, og hvorfor?

Merk at du trenger en iPad for å bruke settet. Det er kompatibelt med følgende modeller: iPad 2, iPad (3., 4., 5., 6. og 7. generasjon) iPad Mini (Mini 2, 3, 4, 5 og 6) iPad Air (2 og 3), iPad Pro 9,7-tommers og 10,5-tommers.

