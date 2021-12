Gamereactors store julekalender 2021: Luke 18

HQ

Det er 18. desember og tid for å åpne en ny luke i årets store julekalender. I dagens luke kan du vinne et Creative SXFI Air Gamer-headset. Det er et allsidig kablet gaminghodesett med Bluetooth 5.0—som gir deg friheten til å koble til hvilken som helst kompatible enhet eller koble trådløst til for å nyte personlig tilpasset Super X-Fi Headphone Holography-lyd!

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dagens luke er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill har det beste lyddesignet?

Lykke til!