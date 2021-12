Gamereactors store julekalender 2021: Luke 22

HQ

Det er bare to dager til jul og tid for å åpne en ny luke i julekalenderen. Bak dagens luke får vi et gjensyn med Svive-gamingpakken fra Komplett, da de har gitt oss to av denne pakken å dele ut i årets kalender. Pakken inneholder en Svive K22 Alpha Premium Gamingmus, Svive Triton Gamingkeyboard, Svive Styx XXL Gamingmusematte og har en samlet verdi på 1997 kroner.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dagens luke er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken spillserie vil du helst se komme med en kartracing-spinoff?

Lykke til!

Vinnere av julekalenderen annonseres i romjulen.