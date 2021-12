Gamereactors store julekalender 2021: Luke 8

HQ

Vi er godt i gang med årets julekalender og det er tid for å åpne den åttende luken.

I dag er det Logitech som står for premien og denne gangen kan du vinne et Logitech StreamCam (i fargen hvit og ikke grå som på bildet). Stream på dine favorittplattformer med dette nyttige kameraet som har god bildekvalitet, to frontrettede mikrofoner, fleksible monteringsalternativer og USB-C-tilkobling.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dette er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet nedenfor:

Hvilket spill ser du mest frem til i 2022 og hvorfor?

Lykke til!