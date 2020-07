Gamereactors store sommerquiz - uke 2 er i gang!

Du ser på Annonser

Vår første uke av vår store sommerquiz har rundet av. Derfor står vi nå klar med syv nye spørsmål, som vi deler i løpet av ukas syv dager.

Forrige uke bød som kjent på syv spørsmål, og det ble litt surr da vi kjørt spørsmål nummer 2 på en ny nyhetssak, så vi gikk tilbake til å oppdatere den gamle i stedet. Denne gangen skal alt skje i denne saken, som vi oppdaterer med et nytt spørsmål hver dag før klokken 12. Som vi nevnte forrige uke trenger dere kun å ha svart på tre av de syv spørsmålene for muligheten til å vinne, men jo flere du svarer på jo større blir sjansen for at vi plukker ut akkurat deg.

La oss starte med å avsløre premiene for denne uka. For det første velger vi kun to vinnere denne uka, i stedet for tre, og disse to får kun én premie hver. Til gjengjeld er det altså snakk om to ganske fete premier.

Førstepremien er et ROG Theta Electret-gamingheadset fra ASUS, som har en verdi på cirka 3199 kroner.

Andrepremien kommer også fra ASUS, og det er en ROG Pugio II-gamingmus til en verdi på cirka 1090 kroner.

Så, la oss sette i gang med ukas quiz. Denne uka ser vi tilbake på hvordan året inntil videre har vært for spillbransjen. Ukas spørsmål lyder derfor:

1. Hvilken av årets avsløringer har du blitt mest begeistret for?