Gamereactors store sommerquiz - Uke 3 er i gang!

Andre uke av vår store sommerquiz er rundet av, og vi står klare med sju nye spørsmål som vi skal dele med dere i løpet av uka.

Vi byr på et nytt sett med premier, og det eneste du må gjøre for muligheten til å vinne dem er å sjekke innom hver dag for å svare på dagens spørsmål, eventuelt kan du komme innom i slutten av uka og svare på alle spørsmålene da.

Og hva er så premiene? Denne uka kan du vinne gamingutstyr fra Razer. Førstepremien er et Cynosa Lite-tastatur, etterfulgt av et Hammerhead ANC USB-C-headset og til sist et Razer Tetra-headset.

Lenker til premiene finner du her, her og her.

Denne uken handler det om skuffelser. Nedenfor finner du en oversikt over spørsmålene, som oppdateres daglig. Lykke til!

1. Hvilket spill er det verste du noensinne har spilt, og hvorfor? (vennligst unngå eventuelle spoilere)