Gamereactor-veteran slipper Bonkies på fredag

Det er ikke ofte jeg kan skrive om at Gamereactor-lesere lanserer et spill (Jon Cato Lorentzen teller ikke:P), men det skyldes kanskje at jeg er for dårlig til å følge den norske delen av industrien. Ett spill har jeg uansett fått med meg, og det er Joelspeanuts og resten av gjengen i Studio Gauntlet sitt Bonkies.

Med tanke på at Joel sine peanøtter både er en ivrig Gamereactor-leser, at vi har jobbet samme før og ikke minst at det samarbeidsfokuserte spillet ser fascinerende og artige synes jeg derfor det er greit å minne dere på at Bonkies lanseres den 29. januar. På fredag kan du og eventuelt opptil tre venner altså samles foran en PC (om Covid-19 stopper deg fra å ha noen i nærheten er jo alltids Remote Play Together et alternativ), PlayStation, Xbox eller Nintendo Switch for å bygge og stable stadig mer utfordrende konstruksjoner med hjelp av både jet-packer, magneter og et par andre ting som forhåpentligvis skaper en like fin blanding av frustrasjon og moro som for eksempel Overcooked og Moving Out. Odd Karsten laster ned spillet as we speak, så du skal få høre om han synes sammenligningene mine er treffende eller ei i nærmeste fremtid.