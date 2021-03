Gamescom 2021 kommer til å bli et "hybridevent"

Du ser på Annonser

Etter fjorårets heldigitale (og ganske vellykkede!) Gamescom, kommer arrangørene i år til å satse på et litt annerledes konsept med et "hybridevent". Som du kanskje aner betyr dette at en del kommer til å skje i Køln som vanlig, mens deler av det vil foregå online i "en kombinasjon av en businessplattform for industrien, en unik hands-on-opplevelse for fans og et omfattende sikkerhetskonsept".

Alle detaljer om konseptet finner du her.

Billettene begynner å selges tidlig i sommer og arrangørene oppfordrer alle til å følge dem på sosiale medier for å ikke gå glipp av noe.