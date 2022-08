Gamescom 2023 har allerede fått datoen spikret

HQ

I noen år har spillbransjen måtte klare seg uten fysiske messer, og det med god grunn. Men via Gamescom 2022 er denne typen arrangementer endelig tilbake, og alt tyder på at det har vært en stor suksess. Om ikke annet kan arrangørene avsløre at datoene allerede er satt for neste års messe.

Faktisk sier Geoff Keighley at ikke bare er Gamescom 2023 planlagt for 23.-27. august, men det vil også være en Opening Night Live-sending 22. august 2023.