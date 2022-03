Gamescom vender tilbake som fysisk messe i august

HQ

På grunn av COVID-19 har spesielt messer vært vanskelige å gjennomføre, selv om de av mange anses som en vesentlig del av spillindustriens markedsføringsmekanisme. Men takket være lavere smittetall ser det ut til at noen av disse vil komme tilbake i 2022. Vi vet allerede at Tokyo Game Show vil være fysisk i år, og det samme gjelder nå Gamescom.

I et intervju med Venturebeat bekrefter arrangør Felix Falk at selv om de ikke forventer samme antall solgte billetter som i 2019, hvor de solgte over 370 000 billetter, er det avgjørende for dem å komme i gang. I tillegg vil det være digitale komponenter også, slik at du kan delta hjemmefra:

"So the event is basically the best of two worlds from 2019. It has all the digital parts we developed in the last two years. We have COVID measures already in mind, and because we have six months to go we are looking to the measures that we will have at the end of August. There is still time, but we will decide some things. We are very confident that, together with some measures we already have in place, we can get a really nice Gamescom atmosphere and feeling back."

Falk slår fast at Gamescom blir den største spillmessen i verden i 2022, og også i fremtiden.