Gamestop har slettet Game Informers X-konto

HQ

Her om dagen fikk vi den dystre nyheten om at Game Informer, et av verdens eldste og mest populære spillmagasiner, legges ned med umiddelbar virkning. En beslutning som er tatt av eieren Gamestop, som rett og slett ikke lenger kan forsvare å holde virksomheten i gang.

Ikke overraskende er de ansatte i Game Informer forferdet, selv om beslutningen om å legge ned kanskje ikke var helt uventet med tanke på hvor vanskelig det er å drive noen form for tradisjonelt magasin for tiden. Og siden kunngjøringen om magasinets umiddelbare bortgang har det brukt sin X-konto til å kommunisere med fansen.

Noe som nå ikke lenger er mulig. For Gamestop har i tillegg til nedleggelsen nå tatt beslutningen om å trekke teppet vekk under føttene på sine ansatte nok en gang ved å slette X-kontoen fullstendig i det som kan sees på som et forsøk på å stilne de berørte som nå har mistet jobbene sine. Utrolig trist oppførsel.

Det er også verdt å merke seg at Gameinformer.com på fredag vil opphøre å eksistere og forsvinne helt fra internett, og alle arkiverte data knyttet til nettstedet vil bli slettet. En legende går dermed i graven.