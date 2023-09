GameStop-sjef: "Diskstasjoner bør være påkrevd på konsoller"

HQ

Selv om mange fortsatt foretrekker å kjøpe spill på fysiske medier, er det ingen tvil om at digitale medier er i rask vekst og allerede er den vanligste måten å kjøpe spill på. Både Microsoft og Sony har allerede alternativer med konsoller som ikke engang har diskstasjoner.

Men ikke alle er like glade for dette. GameStop-sjefen (og største aksjonær) Ryan Cohen skriver på X at det burde være obligatorisk med konsoller som tar plater.

Vi antar at Cohen nok har mange motiver for dette, ettersom det blir vanskeligere for spillbutikkene å overleve uten å kunne selge dataspill, men det finnes også argumenter for bevaring av dataspill og det faktum at noen mennesker bare vil ha fysiske dataspill. Noe som etter hvert kanskje ikke er mulig i disse dager, ettersom selv en tittel som Alan Wake 2 ikke får en fysisk utgivelse.

Hva synes du om dette? Har Cohen rett, bør det være påkrevd med diskstasjoner på konsoller (selv om det gjør maskinvaren dyrere og ikke engang brukes av mange spillere)?