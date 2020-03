GameStop stenger alle butikkene i USA likevel

Coronakrisen har ikke vært noen særlig god tid for GameStop i USA. Det skyldes ikke bare at salget har falt, men også at de har insistert på å holde butikkene åpne og dermed satt ansatte og kunder i fare for å bli smittet. Men nå, etter masse dårlig presseomtale og negativ omtale på sosiale medier, har GameStop likevel valgt å stenge alle deres amerikanske butikker.

GameStop har avslørt i en offisiell meddelelse at de har valgt å "temporarily stop customer access to storefronts, processing orders on a digital only basis, moving to curbside pick-up at stores and eCommerce delivery only."

Dette kom bare en dag etter at GameStop valgte å stenge deres butikker i California.