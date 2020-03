GameStop tvinger folk på jobb selv med corona-karantene

Tidligere i dag bestemte de amerikanske GameStop-butikkene seg for å selge Doom Eternal en dag før de egentlig har lov til for å hjelpe til med å spre Doom- og Animal Crossing-fansen slik at faren for coronasmitte blir mindre. Den samme vennligheten har de tydeligvis ikke tenkt å fortsette med.

Kotaku og flere andre nettsider har nemlig fått videresendt en meget forstyrrende mail GameStop-ansatte i USA ble tilsendt tidligere i dag hvor det står følgende:

"Siden produktene vi selger muliggjør og forbedrer kundene våres opplevelse med jobbe hjemmefra er vi av den mening at GameStop klassifiseres som essensiell detaljhandel, og derfor kan holde åpent i disse dager.

Vi har mottatt rapporter om lokale autoriteter som besøker butikker i forsøk på å tvinge stengning til tross for klassifiseringen vår. Butikksjefer har tillatelse til å vise det lenkede dokumentet under til lovmaktene når det trengs."

Dokumentet som nevnes skal be politiet eller hvem det enn gjelder om å ringe GameStops hovedkontor om de har problemer med det standpunktet.

Kall meg sprø her, men personlig mener jeg helt klart at denne holdningen er fullstendig idiotisk av GameStop-ledelsen. Her er de villige til å sette både ansatte og kunder i fare siden de tror spillbutikken er en nødvendighet i disse dager. For all del, de som har hjemmekontor vil helt klart kunne trenge enkelte produkter som finnes hos GameStop, men det finnes mange andre og bedre alternativer å få disse på, så fy skam!

Er det faktisk slik at norske GameStop-ansatte har fått en lignende beskjed håper jeg dere sender meg en melding her, på Facebook eller på mail, for dette bør det legges press på for å forhåpentligvis skifte meningen til GameStop.