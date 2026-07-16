Gamle bomberom skal gjøres om til dommedagssikre luksusleiligheter av kryptomogul

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70 miles nord for Halifax i Nova Scotia, i et lite sted som heter Debert, ligger det en militærbase. Den ble hovedsakelig brukt under andre verdenskrig, og her ble tusenvis av soldater trent, i tillegg til at den rommet solide, overlevelsesdyktige bunkere. I 2013 kjøpte den kanadiske kryptomogulen Jonathan Baha'i tomten for 16 500 pund, og ønsket i utgangspunktet å gjøre den om til en blanding av underholdning og historie, med omvisninger og en laser tag-arena.

Nå utnytter Baha’i usikkerheten i den moderne verden ved å tilby å omgjøre militærbasens bunkere til luksusleiligheter. Angivelig er 11 av leilighetene allerede solgt, men renoveringene er fortsatt under planlegging. Spa, et yogarom, sigarlounge, døgnkontinuerlig overvåking, selvforsynende matkilder, en nærliggende flyplass og mye mer forberedes for den forestående ankomsten av superrike som forbereder seg på dommedag.

Prisen for å kjøpe eller leie en leilighet holdes hemmelig. Når leilighetseierne ikke er til stede, skal bunkerne brukes som luksuriøse hotellsuiter, men dersom noen ankommer og ønsker å benytte sin egen leilighet, vil leietakeren bli kastet ut, ifølge prosjektets medeier Paul Mansfield.

Baha'i er ikke begeistret for at bunkerne først og fremst skal brukes til å forberede seg på verdens undergang. «Det handler ikke om verdens undergang, det handler om smart, praktisk stormberedskap, uansett hva slags storm det måtte være,» sa han (via BBC News).