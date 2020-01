Gamle Eldorado Kino blir esport- og gamingsenter

I 2012 ble Eldorado Kino i Torggata nedlagt og gjort om til bokhandel. Åtte år har gått, og lokalene skal igjen fylles med underholdning og action. Gamle Eldorado Kino skal nemlig bygges om til Norges største esport- og gamingsenter med en egen esportarena.

"Esporten er i rivende utvikling både internasjonalt og her hjemme i Norge, men enn så lenge har det manglet gode lokaler og fasiliteter for utøvere eller gamere til å dyrke interessen sin dataspill", sier initiativtaker og daglig leder Helge Lunde.

Gamingsenteret vil by på en dedikert esport-arena og scene for turneringer og liveshows, et eget streaming-studio, et stort antall høykvalitets spill-stasjoner og egne rom dedikert til VR.

"Ambisjonen er ikke mindre enn å være et unikt sted med unike opplevelser, slik navnet lover - et Eldorado", avslutter Lunde.

Eldorado vil åpne dørene for publikum sommeren 2020.

Hva synes du om dette initiativet?