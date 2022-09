Gamle spill fungerer ikke på PlayStation VR2

HQ

Siden noen utviklere har bekreftet egne utgaver av spillene sine for PlayStation VR2 og det kommende headsetet bruker en helt annen teknologi har mange av oss bare ventet på denne beskjeden.

I ukens PlayStation Blogcast bekrefter Hideaki Nishino, "Senior Vice President of Platform Experience, at PlayStation VR-spill ikke vil fungere på PS VR2, noe han blant annet begrunner med at spill for de to headsetene må utvikles på totalt forskjellige måter. Dermed kan vi altså glemme å kunne nyte Astro Bot Rescue Mission, Beat Saber, Superhot og andre PSVR-perler på det PS VR2 med mindre utviklerne har tid og lyst til å legge inn en betraktelig ekstrainnsats.