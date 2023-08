Gamle startere, nye trekk kommer til Pokémon Scarlet og Violet med Indigo Disk DLC.

HQ

Pokémon Scarlet and Violet har nettopp gitt oss en ny titt på den kommende DLC-en Hidden Treasure of Area Zero, nærmere bestemt andre halvdel av utvidelsen, Indigo Disk.

I traileren ser vi at stort sett alle tidligere startere vil være tilgjengelige i det nye åpne området som er lagt til i Indigo Disk. Fra Bulbasaur til Blaziken, fra Popplio til Piplup - du kan bytte ut lagets leder med den starteren du liker best, og det ser ikke ut til at disse Pokemonene blir så vanskelige å finne heller.

Det kommer også noen store endringer i kampene, nemlig i form av nye trekk. Mange av disse trekkene, som Upper Hand og Thunderclap, handler om å slå til før motstanderen kan angripe. I førstnevnte trekk kan du til og med treffe motstanderen først hvis de har et prioritert trekk som Quick Attack.

De nye Paradox-Pokémonene har også fått typene sine bekreftet. Raging Bolt (Raiku med lang hals) er nå bekreftet å være Electric/Dragon, og Iron Crown er en Steel/Psychic-type.

Teal Mask lanseres 13. september, og Indigo Disk blir tilgjengelig i vinter.