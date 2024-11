Gamle venner og fiender gjenforenes i Call of Duty: Black Ops 6s Citadelle des Morts Zombies-kart

HQ

Nå som vi kommer stadig nærmere ankomsten av det første nye Zombies -kartet for Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch har sluppet en filmtrailer for kartet som avslører noe av den narrative motivasjonen som vil ligge bak det.

Kartet, kjent som Citadelle des Morts, vil ankomme i spillet 5. desember, og det vil se Weaver og gjengen på vei til et middelalderslott i Avalon på jakt etter en mektig relikvie og en mann som burde være død for lenge siden. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, ettersom horder av levende døde snart gir seg til kjenne.

Du kan se filmtraileren nedenfor for å se hvordan gamle venner og fiender vil bli gjenforent i det kommende innholdet.