Gammelt sverd funnet av seksåring i Norge

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Det som først så ut som et rustent stykke metall, viste seg å være et historisk funn av en sjelden art. Under en skoleutflukt i Gran, Norge, oppdaget seksåringen Henrik Refsnes Mørtvedt et gammelt sverd som stakk opp av bakken. Lærerne kontaktet raskt arkeologer, som fastslo at gjenstanden var omtrent 1 300 år gammel.

Sverdet antas å stamme fra vikingtiden. Det er et jernsverd, en type våpen som er betydelig sjeldnere enn de mer kjente tveeggede vikingsverdene.

Funnet ble gjort i Hadeland, et område som lenge har vært kjent for sine arkeologiske funn. Sverdet er nå blitt fraktet til Kulturhistorisk museum i Oslo, hvor det skal rengjøres, konserveres og undersøkes nærmere, blant annet gjennom røntgenanalyse.