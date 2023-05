Garden Simulator får en nissefylt konsoll-lanseringstrailer

Vi har fått et par virkelig populære simulatorer i det siste basert på det som bare kan beskrives som vanlige husarbeid. Dette inkluderer Lawn Mowing Simulator fra 2021 og fjorårets PowerWash Simulator.

Garden Simulator er et annet godt eksempel på dette, og det ble også utgitt 2022. Dog bare på PC, noe som betyr at mange mennesker aldri fikk sjansen til å prøve det. Det har veldig positive brukeranmeldelser på Steam, og nå er det også gitt ut for konsollene, slik at flere spillere kan bli med på moroa med digitalt hagearbeid. Dette feires med en lanseringstrailer som er fylt med nisser.