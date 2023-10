Gargoyles rebootes som en live-action-serie for Disney+

HQ

Det er en stor uke for Gargoyles -fans, for ikke bare kommer det en remastret versjon av 90-tallsklassikeren fra 16-biters side-scrollende plattformspill, men det er også publisert en ny rapport som avslører at serien skal rebootes som en live-action-produksjon for Disney+.

The Hollywood Reporter skriver at Gargoyles blir rebootet av James Wan gjennom produksjonsselskapet han var med på å grunnlegge, Atomic Monster. Det nevnes også at Gary Dauberman skal skrive, produsere og lede serien, mens Wan og Atomic Monster medgrunnlegger Michael Clear kun er tilknyttet som utøvende produsenter.

Denne Gargoyles-rebooten er i en tidlig utviklingsfase, men med tanke på at serien opprinnelig ble avsluttet i 1997 med sin tredje og siste sesong, virker det sannsynlig at rebooten vil komme en gang like etter 30-årsjubileet, som arrangeres neste år.