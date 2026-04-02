Garry's Mods-oppfølgeren s&box avslører utgivelsesdato

Nesten 20 år på dagen etter at Garry's Mod ble utgitt er Facepunch Studio klar for sin neste sandkasselansering. I hovedsak fungerer s&box som en etterfølger til Garry's Mod, og bytter ut den sjarmerende, men utdaterte Source-grafikken med den prangende Source 2-motoren og sitt eget unike visuelle utseende. Det beholder likevel mye av spillets sjarm, og lar spillerne lage stort sett hva de vil, inkludert spill de deretter kan gi ut på Steam som frittstående prosjekter.

Utgivelsesdatoen for s&box kom som en oppdatering på Steam-siden (oppdaget av PC Gamer). Det var ingen stor kunngjøring, men vi kan nå trygt si at s&box kommer den 28. april. Det eneste spørsmålet som gjenstår er hvilken pris spillet vil ha når det kommer senere denne måneden.

Tidligere har skaperen Garry Newman sagt at det vil bli priset på samme måte som Garry's Mod, noe som betyr at spillet sannsynligvis ikke vil bryte banken. Så mange år etter at spill som Prop Hunt, Trouble in Terrorist Town, Melon Bomber og flere tok over internett, må vi imidlertid se om s&box kan skape den samme mengden virale sensasjoner.