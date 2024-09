Gary Oldman er ivrig etter å spille Humlesnurr i den nye Harry Potter-serien

HQ

Er vi inne i en ny runde med Harry Potter-hysteri? Hvis alt går bra med HBO og deres planlagte TV-serieadaptasjon av J.K. Rowlings syv bøker, kan det godt hende. Men hvem skal spille Harry, Ronny, Hermine og alle de andre rollefigurene?

Å finne nye skuespillere til å spille de elskede karakterene er absolutt ingen enkel oppgave, og det er noe HBO jobber hardt med i skrivende stund. En av de mange interesserte er Gary Oldman, som ser ut til å være ivrig etter å vende tilbake til Rowlings magiske verden som ingen ringere enn Albus Humlesnurr.

I et intervju med IndieWire forteller Harry Potter-veteranen at han gjerne skulle ha tatt sjansen på å spille rollen som den mektige trollmannen i serien. Han benyttet også anledningen til å uttrykke sin frustrasjon over at han ikke fikk delta nok i de gamle filmene.

"Jeg elsker Sirius, men han var ikke med nok. Han dukket opp, og så gikk han gjennom sløret. Jeg vil vedde pengene mine på at de får en helt ny rollebesetning, kanskje jeg kan spille Humlesnurr om noen år."

Hva er dine forhåpninger til Harry Potter-serien, og kunne du tenke deg Gary Oldman som Humlesnurr?