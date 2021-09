Gas Station Simulator slippes til PS4 og Xbox One

Merkelige simulatorer har vært en trend i det siste med spill som Bum Simulator, ER Pandemic Simulator og Lawn Mowing Simulator. Det er åpenbart et relativt stort publikum for disse titlene, og en annen som har vært en bestselger på Steam siden lanseringen for en uke siden er Gas Station Simulator.

Det er kun tilgjengelig på PC for øyeblikket, men heldigvis er det på vei til både PlayStation 4 og Xbox One. Disse versjonene kommer imidlertid ikke før neste år og håndteres av MD Games (PC-utgaven er utviklet av Drago Entertainment). Gas Station Simulator har fått mye positiv respons på Steam, og det enkle konseptet beskrives sånn her:

"Buy an abandoned gas station and restore it to its full glory. Renovate, upgrade and expand upon the offered services to keep up with your clients demands."