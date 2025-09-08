Gavin og Staceys James Corden og Ruth Jones slår seg sammen for en Apple TV + komedieserie

HQ

Nå som Gavin and Stacey er ferdig og i bøkene, hva er det neste for skaperne James Corden og Ruth Jones? Det viser seg at et annet komedieprosjekt er i rørledningen, ettersom paret har signert en lukrativ syvsifret avtale for å bringe showet til Apple TV+.

I følge RadioTimes vil paret jobbe sammen om en komedieserie som til slutt vil debutere på Apple TV+. Streameren slo ut konkurrenter som Netflix, Prime Video, og BBC for å sikre seg rettighetene til prosjektet, som angivelig vil bli satt i Storbritannia, inneholde en all-star britisk rollebesetning og spenne over en 10-episoders sesong.

Det er nevnt at produksjonen for showet vil starte i 2026, og at premieren vil bli planlagt til en gang i 2027.

Kommer du til å se dette Corden-Jones-samarbeidet?