Gavin & Stacey-finaleepisoden er ferdig innspilt

Vi har visst en stund at James Corden og Ruth Jones skulle slå seg sammen igjen og vende tilbake til Gavin & Stacey sammen med resten av skuespillerne i en siste episode. BBC har ikke vært stille om dette i det hele tatt, og har rutinemessig oppdatert oss om utviklingen av prosjektet, som etter å ha startet produksjonen for noen uker siden, allerede har avsluttet innspillingen.

Som bekreftet i et innlegg på X, blir vi fortalt at produksjonen er avsluttet, og nå går all innsats over til postproduksjonsfasen med klipping og perfeksjonering av prosjektet, alt før premieren 1. juledag på BBC.

Klappetavlen som har blitt knipset for å markere denne kunngjøringen ser også ut til å gi oss noen få innblikk i episoden, da omtalen av 80 scener antyder at vi kan se på en episode som er 60-90 minutter lang, forutsatt at en scene varer i gjennomsnitt minst et minutt og at flertallet brukes. Det er nå også bekreftet at den opprinnelige regissøren Christine Gernon er tilbake i regissørstolen for denne spesielle og avsluttende utflukten.

Gleder du deg til finalen på Gavin & Stacey?