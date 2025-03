Gaza står overfor en voksende krise etter at Israel stanser nødhjelpsleveransene

HQ

Israels stans i bistanden til Gaza, som er ment å legge press på Hamas under de skjøre våpenhvileforhandlingene, forverrer den humanitære krisen i regionen, med økende mangel på mat, vann og andre viktige forsyninger (via Reuters).

Bakeriene går tomme for drivstoff, miljøfarene øker og viktige tjenester som vann og elektrisitet er stanset, og innbyggerne kjemper for å overleve under stadig vanskeligere forhold.

Tiltaket, som har som mål å legge press på Hamas, fortsetter å påvirke sivile som allerede er slitne etter måneder med konflikt. Etter hvert som krisen utvikler seg, gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på disse økende utfordringene.