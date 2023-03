GDC 2023 preget av sexisme, doping og overgrep mot kvinner

HQ

For første gang på fire år fikk folk igjen lov til å delta fysisk på GDC. Årets arrangement har imidlertid utløst en diskusjon om kvinners sikkerhet i spillindustrien etter flere rapporter om drikking og misbruk.

GDC har møtt lignende beskyldninger tidligere år, og det er skuffende å se de samme resultatene komme på et arrangement mange gledet seg til. Guy Blomberg, som jobber med spillindustriens arrangementer, sa "vi har blitt informert om flere folk som ble dopet sist torsdag kveld i SF, mest sannsynlig på karaokearrangementet vi arrangerte. Heldigvis hadde de venner som passet på dem, og de er ok alt tatt i betraktning. Jeg er så veldig lei meg for at de måtte gå gjennom en så forferdelig opplevelse, det er absolutt ikke deres feil, og vi er allerede i ferd med å spore opp den jævla drittsekken som gjorde dette.»

Spillutvikler Leena van Deventer sa på Twitter at "kvinner på GDC i år har blitt fornedret og undergravd i sine roller, blitt slått på nådeløst og fått drinkene sine dopet av rovlystne menn."

I en tid der selskaper som Activision Blizzard og Bungie jobber for å forbedre seg etter rapporter om trakassering på arbeidsplassen, er det synd at vi må se slike bakstreverske holdninger og forferdelige handlinger fra menn i bransjen.

