Gearbox har hele ni spill under utvikling

Gearbox består ikke lenger bare av ett sentralt team som hovedsakelig jobber på Borderlands, men er i stedet nå en rekke forskjellige studioer spredt over hele kloden som sammen kan takle flere aktive prosjekter av gangen.

Men det er likevel imponerende at de for øyeblikket har hele ni spill under aktiv utvikling. Dette har blitt avslørt via den nye eieren Embracers finansrapport.

"Gearbox continues to scale the organization to deliver on its ambitious growth plan, and there are currently nine AAA games under development," står det spesifikt.

Det skal dog sies at Embracer ikke spesifiserer om det også inkluderer spill under Gearbox Publishing, hvor vi blant annet kjenner til Homeworld 3 og Hyper Light Breaker.