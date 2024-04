Gearbox rammes av oppsigelser etter Embracer-salget

HQ

Nok en trist dag for spillbransjen, når vi nok en gang må rapportere om permitteringer som rammer et stort studio. Denne gangen var det litt mer forventet, ettersom det å miste jobben er et uheldig biprodukt av salg av store selskaper.

Nylig rapporterte vi at Gearbox Software var blitt solgt av Embracer til 2K. I kjølvannet av dette salget ser det ut til at det har skjedd en større omstrukturering. I en uttalelse til Eurogamer skriver Gearbox følgende:

"Mens vi streber mot vårt oppdrag å underholde verden, er vi takknemlige for at vårt talent og vår evne er av interesse for deg og ditt publikum. Embracer Group vil fortsette å rapportere om omstruktureringsprogrammet som i dag påvirker enkelte deler av Gearbox som ikke er knyttet til utviklingen av Gearbox Software-spill. Takk for at du gir oss rom til å fokusere på medarbeiderne våre og til å håndtere situasjonen med medfølelse og håndtere prosessen på en måte som balanserer mellom våre nåværende plikter og vår forpliktelse til fremtiden."

Foreløpig har vi ikke tall på hvor mange som har fått sparken, men det virker som mange, ettersom PR-sjef Jennifer Locke refererte til "utallige andre" da hun avslørte at hun hadde mistet jobben.