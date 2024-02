Gearbox ser ut til å antyde noen Borderlands-relaterte nyheter

HQ

Borderlands 3 ble utgitt for snart fem år siden, og siden den gang har vi ikke fått noe nytt hovedspill i serien, bare spin-offene Tiny Tina's Wonderlands og New Tales from the Borderlands. Men nå ser det ut til å skje noe.

Helt ut av det blå har Gearbox plutselig delt en This is how it all started-video på X, med teksten "Welcome to the Borderlands!".. Uansett hvilket prosjekt dette dreier seg om, ser det ut til å inkludere Handsome Jack, den legendariske skurken fra Borderlands 2. Ettersom han er død, antar vi at dette kan være relatert til den kommende Borderlands-filmen, men det er jo ikke akkurat ukjent i popkulturen at skurker vekkes til live fra de døde for en ny omgang - så vi kan ikke si det med sikkerhet.

Sjekk det ut nedenfor og fortell oss hva du tror det dreier seg om.