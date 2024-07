Gearbox snakker litt om Borderlands 4

HQ

I forkant av den kommende kinolanseringen av Borderlands -filmen er det bare passende at Gearbox -sjefen Randy Pitchford snakker litt om hva spillstudioet har i vente for sin umåtelig populære spillserie, og det ser ut til at de jobber parallelt med Borderlands 4 og Tiny Tina 2.

Borderlands er en av de mest suksessrike actionspillseriene i moderne tid med nesten 100 millioner solgte spill totalt, og Gearbox vil selvfølgelig presse ut spill kontinuerlig så fort de kan uten at det går på bekostning av kvaliteten som Borderlands er kjent for.

Randy om fremtiden til Borderlands spill (via The Gamer): "Jeg tror ikke jeg har gjort en god nok jobb med å skjule det faktum at vi jobber med noe. Og jeg tror folk som elsker Borderlands kommer til å bli veldig begeistret for det vi jobber med. Dette er uklare ord, men før heller enn senere kommer vi til å snakke om det vi har jobbet med, og jeg kan ikke vente."