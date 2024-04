Gears 5-skuespiller antyder sterkt at Gears 6 blir kunngjort i juni

HQ

Ryktene har svirret om at det neste Gears of War, sannsynligvis Gears 6, vil bli avduket i sommer og være utrolig imponerende fra et teknisk perspektiv. Nå kommer en ny runde med rykter, og denne gangen er det stemmeskuespilleren bak JD (sønn av Marcus Fenix) - Liam McIntyre - som via X bekrefter at vi får vite mer om karakterens skjebne etter den dramatiske avslutningen av Gears 5 i juni.

Vi vet at Microsoft vil ha sin vanlige Xbox Games Showcase i juni, og flere troverdige journalister og innsidere har sagt at vi kan forvente å se hva The Coalition har jobbet med siden de lanserte Gears 5 i 2019, og etter McIntyres uttalelse virker dette nå enda mer sannsynlig.