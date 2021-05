Gears 6 er fortsatt langt unna og går over til Unreal Engine 5

Det gikk bare tre år fra vi fikk Gears of War 4 til lanseringen av Gears 5, så enkelte hadde nok håpet å høre om et nytt spill i serien snart. Dette kan vi tydeligvis bare glemme.

The Coalition bekrefter at de nå går over fra spillmotoren Unreal Engine 4 til Unreal Engine 5. Med tanke på at de fleste utviklere nylig fikk tilgang til den nye utgaven bør ikke det de skriver lengre nede komme overraskende på da heller:

"Å skifte over til en ny motor er en stor oppgave, så vi ønsker å gjøre det klart at vi ikke vil annonsere nye prosjekter eller spill på en god stund."

Dermed kan vi ganske sikkert glemme å høre noe om et nytt Gears på E3 i juni, om ikke i 2021.