Gears 6 kan bli et oppgjør mellom far og sønn

Det er seks år siden Gears Tactics ble utgitt og syv år siden Gears 5. Dette er det desidert lengste gapet vi noen gang har hatt uten nye spill i denne serien, men i 2026 er tiden endelig inne. Senere i år vil Xbox Game Studios gi ut Gears of War: E-Day, og det ser ut til at det ikke vil være noen forsinkelser, ettersom Microsoft vil være vertskap for et eget arrangement for spillet i sommer etter Xbox Games Showcase 7. juni.

Så langt har The Coalition vært ganske hemmelighetsfulle om spillets historie, men vi vet at det vil finne sted lenge før det første spillet, noe som betyr at vi får møte en yngre Marcus Fenix.

Men etter hvert vil det sannsynligvis bli utgitt et Gears of War 6, der utviklerne må ta hensyn til avslutningen på det femte spillet, som vi vet inneholdt et viktig valg. Stemmeskuespilleren bak nøkkelkarakteren JD Fenix (Marcus' sønn) har uttalt på sosiale medier at han har en idé for fremtiden som han mener løser problemet, og han vil gjerne komme tilbake til serien:

"Jeg har en løsning på det uansett hva du velger. I håp om at del er Canon, mister Marcus vettet og blir en skurk, og du får vite at JD på en måte har blitt gjenopplivet og kontrollert av svermen, og faren hans må kjempe mot ham. Men på en eller annen måte redder du ham. Ikke sikker på hvordan ennå."

