Gears of War 6 går tilbake i tid og til røttene

Utviklerne i The Coalition har ikke akkurat lagt skjul på at de lager et nytt Gears of War-spill, men det har selvsagt vært mange spørsmål rundt akkurat hva det er. I kveld fikk en god del svar.

Gears of War 6, eller Gears of War: E-Day som det faktisk heter, fikk nemlig æren av å avslutte kveldens Xbox Games Showcase med en imponerende trailer filmskaperne i Blur Studios laget ved hjelp av Unreal Engine 5. Selv om dette ikke nødvendigvis betyr at spillet vil se såpass bra ut fremhever utviklerne at detaljegraden i Gears of War: E-Day vil være 100 ganger bedre enn i Gears 5 når det lanseres en gang i fremtiden.

Selv om dette høres litt hemmelighetsfullt ut kan The Coalition avsløre noen detaljer. For eksempel gjør jo traileren og navnet det klart at dette sjette hovedspillet i serien tar Marcus Fenix og Dom Santiago tilbake til Emergence Day, altså 14 år før det første spillet. En av grunnene til dette er et ønske om å bringe serien tilbake til røttene når det gjelder historie, tone og gameplay. Målet er her å gjøre hver Locust fryktinngytende igjen, fremheve viktigheten av å løpe fra dekning til dekning og bringe mystikk tilbake til serien. Sistnevnte inkluderer både hvordan denne invasjonen startet og hvordan/hvorfor MK 1 Lancer ble utstyrt med en motorsag etter hvert (her ser vi jo at en vanlig bajonett brukes). Alt dette pakket inn i banebrytende teknologi som skal sette standarden igjen som mange vil si originalen gjorde i 2006.

Hvordan høres og ser dette ut for deg?