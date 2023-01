Gears of War blir kortspill

HQ

Mange lengter etter et nyt Gears of War-spill, og nå skjer det endelig. I hvert fall på en måte. Steamforged avslører via Twitter at de har et Gears of War-kortspill på gang.

Det skal lanseres i løpet av året, og ut i fra de første bildene å dømme, ser det ut til at krigen mot Sera fortsetter og at det å søke dekning bak ting fortsetter å være en viktig del av konseptet, selv som et kortspill. Surf hit for å registrere deg og få mer informasjon, og vi kommer selvfølgelig til å fortelle mer så snart flere detaljer er avslørt.

Den offisielle beskrivelsen av kortspillet finner du nedenfor:

"The rumours are true... Gears of War: The Card Game Coming Soon. Will you side with the Coalition of Ordered Governments and send Marcus Fenix and Dominic Santiago into action, or will you command the Locust Horde and unleash the awesome power of the monstrous Brumak? Throw frag grenades at hordes of wretches? Or bait a corpser into attacking you before striking it when it's most vulnerable? The choice will be in your hands."